Лукин отозвал из Госдумы свой законопроект, который ограничивает право журналистов на съемку на избирательных участка

Сенатор Владимир Лукин отозвал из Госдумы свой законопроект, который ограничивает право журналистов на съемку на избирательных участках. Это связано с необходимостью доработки отдельных положений, объяснил Эху сам Лукин.

Законопроект Лукина внесен в Госдуму 3 апреля. Он обязывает журналистов проводить фото— и видеосъемку на избирательных участках с места, которое определит глава участковой избирательной комиссии. Сейчас этому требованию обязаны следовать только наблюдатели.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц заявил, что инициатива Лукина ограничит права журналистов при наблюдении за возможными фальсификациями на выборах.