Закон об изоляции Рунета вступит в силу с ноября 2019 года

Второе чтение законопроекта об изоляции Рунета пройдет уже завтра, а сегодня комитет представил подготовленные поправки к документу. По словам Леонида Левина, срок вступления инициативы в силу отложен до ноября этого года. Для положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен сделано исключение: они заработают не раньше 2021 года. В первом варианте предполагалось, что законопроект вступит в силу через десять дней после публикации. Комитет поправки поддержал, а его глава назвал обновленный вариант инициативы «компромиссным», передает ТАСС. По утверждению Левина, вступление закона в силу не повлияет на пользование Интернетом с точки зрения обычного пользователя.

На заседании комитета также выступил глава Роскомнадзора Александр Жаров, у которого возникли предложения терминологического характера. Чиновнику не нравится понятие «блокировка запрещенной информации»: по его словам, применительно к этому закону лучше говорить о «противодействии распространению». Жаров также добавил, что законопроект поможет в борьбе с запрещенными в России ресурсами, в том числе Telegram.

Инициатива предусматривает установку оборудования, которое будет дублировать функции международных узлов интернета. В случае возникновения угроз Роскомнадзор получит полномочия по управлению трафиком.

В первом чтении законопроект об изоляции Рунета был принят 7 февраля. На его реализацию потратят больше 30 миллиардов рублей.