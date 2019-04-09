В Краснодаре полиция пришла с обыском к  координатору регионального отделения «открытой России» Антоновой

В Краснодаре полиция пришла с обыском к детскому хирургу – координатору регионального отделения «открытой России» Яне Антоновой. В отношении активистки возбуждено уголовное дело «о нежелательной организации», — пишут краснодарские издания «Ясно» и «Обзор». Обыски также проходили в офисе организации «Экологическая вахта» по Северному Кавказу, — рассказал нам представитель организации Виктор Чириков.

С начала этого года в России возбудили два уголовных дела о работе нежелательной организации – против ростовской активистки Анастасии Шевченко и бывшего координатора «Открытой России» в Екатеринбурге Максима Верникова. В конце марта движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации для защиты своих активистов.