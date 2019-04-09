Президент Владимир Путин признал, что санкции мешают России развивать проекты в сфере энергетики

С таким заявлением он выступил на международном арктическом форуме, который сегодня проходит в Петербурге.

Тема санкций и присоединения Крыма возникла в ходе пленарного заседания, посвященного развитию Арктики. На вопрос об экономическом давлении со стороны Евросоюза президент Владимир Путин ответил, что оно отчасти мешает, но не критическим образом. При этом глава государства добавил, что санкции даже подталкивают Россию к развитию собственных технологий. Что же касается присоединения Крыма, то в этом вопросе Путин был краток и отметил, что полуостров не входит в состав Арктики, поэтому обсуждать эту тему сейчас смысла нет. Однако он сказал, что российские власти не хотели бы превращать Арктику цитирую в какое-то подобие Крыма конец цитаты. Напомню, форум под названием «Арктика — территория диалога» проходит в Петербурге впервые, он завершится завтра.

По официальным данным, сегодня на форуме присутствует около трех тысяч человек.