Z Архив новостей новости
5 1 6 44
18:17, 09 апреля 2019

Более 1,5 миллиардов рублей были похищены за прошлый год в «Ростехе» и «Роскосмосе»

По результатам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.
Украденные деньги предназначались на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации.
В «Ростехе» сообщили РБК, что речь идет о случаях, когда собственные службы безопасности находили нарушения и инициировали уголовные дела.
В «Роскосмосе» также утверждают, что содействовали проверкам и передавали надзорному ведомству данные службы внутреннего аудита. В конце года были приняты «исчерпывающие меры для наведения порядка», добавили в госкорпорации.
Прошлой осенью Генпрокуратура сообщала, что по фактам нарушений в работе космической госкорпорации возбуждены 16 уголовных дел. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал эти сообщения «информационной кампанией».
Чайка сегодня также отчитался об увеличении общего ущерба от коррупционных преступлений — свыше 65,5 миллиардов рублей против 40 миллиардов годом ранее.

При этом в докладе Генпрокуратуры отмечается рост числа выявленных коррумпированных силовиков. И более всего – в два раза — этот показатель возрос среди сотрудников ФСБ.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 апреля Поздравить…

5 285 6 5638 08.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Порошенко нужен не проход, а провокации Отдавать ситуацию на откуп персонажам, заинтересованным в расширении остроты и масштаба конфликта в районе пролива, во втягивании в него НАТО – это как минимум безответственно и опасно…

5 162 6 11785 04.04
Kнато, украина, крым, керчь, политика, мнения
Интервью 2019

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

Кто бы политическим путем ни пришел к посту президента в Сирии или Венесуэле, это для России будет нормальным, приемлемым решением. Лишь бы не на штыках извне…

5 130 6 10164 05.04
#слушать 50:47 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Данелия – это режиссер такого необычайно живого, необычайно домашнего ощущения родины…

5 109 6 12190 05.04
#слушать 01:45:01 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Голосование
5 49 6 10724 02.04
Блоги

+ Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Президент Украины выступил с очередным предвыборным обращением…

5 149 6 17108 07.04
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, украина, видео, порошенко, события
Интервью Бомбардиры

Владимир Лукин гость: Владимир Лукин сенатор (зампред комитета СФ по международным делам)

Права граждан на контроль со стороны прессы за процессом выборов должны осуществляться в полном объеме. Я думаю, это вполне соответствует духу Конституции и всех тех, кто выступает за честные выборы…

5 87 6 10142 05.04
#слушать 11:29 8читать $скачать 2.6 МБ
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Канализация, госкорпорации и нацпроекты Каждая пятая семья в России не имеет доступа к централизованной канализации. Но ни правительство, ни региональные власти не собираются ничего с этим делать. Почему?...

5 287 6 43038 03.04
Kрф, власть, бюджет, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Мне кажется, совмещение йоги и гейства, умение увидеть в занятиях йогой гейство — это новый этап, это новое прозрение, новый взгляд на российскую действительность…

5 84 6 12483 07.04
#слушать 46:43 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Система преподавания языков давно устарела В большинстве российских школ сформировался стереотип строгой советской бабушки, кричащей «Present perfect! Present continuous!». Но дело не только в нашей системе. Не работает она и во Франции…

5 330 6 52138 05.04
Kобразование, языки, рф, франция, фото, мнения
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

В России открыт завод Mercedes Самый главный атрибут удач теперь выпускается рядом с Москвой. Чтоб затея не провалилась, правительство оберегало проект с самого начала, переписывая собственные постановления…

5 111 6 17544 03.04
Kобщество, автомобили, бизнес, мнения
Блоги

+ Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Пятеро бывших омоновцев пожаловались Владимиру Путину на выселение из служебного жилья…

5 199 6 32427 08.04
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, росгвардия, власть, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Утрите «слезы радости» Когда приговор будет оправдательным – тогда и стоит радоваться. Пока же – нет причин…

5 43 6 7517 08.04
Kсеребренников, политика, власть, общество, мнения
Голосование
Хотели бы вы, чтобы Кокорин и Мамаев получили реальный срок?
5 44 6 7871 04.04
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Тбилиси. Апрель. 1989 «Комиссия Собчака», созданная первым съездом народных депутатов СССР, признала «избыточное применение военными силы», но конкретных виновников , по сути, массового убийства, не назвала…

5 36 6 6545 07:53
Kгрузия, история, власть, политика, мнения
Блоги

+ Зеленский пригласил Тимошенко быть арбитром на дебатах с Порошенко Зеленский пригласил Тимошенко быть арбитром на дебатах с Порошенко «Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Дайте ответ в течение 24 часов», — заявил Зеленский…

5 90 6 17047 04.04
8читать ;смотреть
Kукраина, выборы, зеленский, порошенко, тимошенко, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Более 1,5 миллиардов рублей были похищены на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» Это выяснила Генпрокуратура…

5 36 6 26657
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Нет опыта у Зеленского? Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут…

5 164 6 110026 06.04
#слушать 51:59 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Хотели бы вы, чтобы Кокорин и Мамаев получили реальный срок?
5 44 6 7854 04.04
Блоги

«Надгробие» Владимира Путина появилось напротив Исаакиевского собора Активисты движения «Агит Россия» поставили баннер с изображением надгробия Владимира Путина в сквере напротив Исаакиевского собора…

5 203 6 290486 03.04
Kполитика, путин, общество, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Россию готовят к войне Россию готовят к войне Им безразлично, что ВВП России — менее 2% от мировой экономики и что теперь огромная доля всего, чем располагает наша страна, уходит на гонку вооружений…

5 476 6 212216 05.04
8читать ;смотреть
Kрф, вооружение, политика, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7743465
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3979304

Сегодня в эфире