Более 1,5 миллиардов рублей были похищены за прошлый год в «Ростехе» и «Роскосмосе»

По результатам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

Украденные деньги предназначались на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации.

В «Ростехе» сообщили РБК, что речь идет о случаях, когда собственные службы безопасности находили нарушения и инициировали уголовные дела.

В «Роскосмосе» также утверждают, что содействовали проверкам и передавали надзорному ведомству данные службы внутреннего аудита. В конце года были приняты «исчерпывающие меры для наведения порядка», добавили в госкорпорации.

Прошлой осенью Генпрокуратура сообщала, что по фактам нарушений в работе космической госкорпорации возбуждены 16 уголовных дел. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал эти сообщения «информационной кампанией».

Чайка сегодня также отчитался об увеличении общего ущерба от коррупционных преступлений — свыше 65,5 миллиардов рублей против 40 миллиардов годом ранее.

При этом в докладе Генпрокуратуры отмечается рост числа выявленных коррумпированных силовиков. И более всего – в два раза — этот показатель возрос среди сотрудников ФСБ.