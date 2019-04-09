Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 22-х тысяч евро политику Алексею Навальному

Суд посчитал незаконным домашний арест, под которым Навальный находился более 10 месяцев в 2014 году. В решении сказано, что Навальный подвергся преследованию как политический активист.

Решение Страсбургского суда создает прецедент относительно домашнего ареста в России, считает адвокат политика Ольга Михайлова.

Ольга Михайлова добавил, что теперь все, кто был под домашним арестом в России, могут апеллировать этому решению ЕСПЧ.

Кремль не согласен с выводами Европейского суда по правам человека по делу Навального, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента Эха Москвы.

Министерство юстиции России не согласно с квалификацией ЕСПЧ аспектов дела «Навальный против России» и в течение 3 месяцев решит, обжаловать ли постановление о выплатах компенсации.

Стоит напомнить, что сам Навальный настаивал на выплате ему ста тысяч евро.