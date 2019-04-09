В столичном Доме кино сегодня состоялось прощание с народным артистом СССР, режиссером Георгием Данелией

Он скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

Несколько сотен человек пришли проститься с Георгием Данелией в Дом кино – деятели культуры, коллеги режиссера, актеры, игравшие в его фильмах, российские чиновники, грузинские политики, а также поклонники его кинофильмов. Очередь выстроилась с первого этажа, людей постепенно запускали в зал, вскоре он был полностью заполнен. Траурную церемонию снимали десятки телекамер. Гроб установили на сцене, вокруг нес вахту почетный караул, позади венки, а на экране черно-белая фотография Георгия Данелии. Тот же портрет стоит и на сцене, рядом с ним медали и награды легендарного режиссера и море цветов. Первым, кто произнес речь, был Карен Шахназаров. Он подчеркнул, что считал Георгия Николаевича одним из своих главных учителей и по-настоящему великим художником.

ПЛЕНКА Шахназаров

Друг семьи, фотограф Юрий Рост рассказал, что у Георгия Данелии был свой творческий подход к созданию картин, и именно он помогал ему снимать столь проникновенные фильмы.

ПЛЕНКА Рост

Продюсер Сергей Сельянов назвал ленты Данелии одним из самых сильных высказываний в российской культуре. Много слов прозвучало и масштабе личности режиссера. Кинодраматург Александр Адабашьян отметил, что Данелия был неоднозначным человеком, но как у музыкантов бывает абсолютный слух, так у режисеера было абсолютное чувство юмора.

После завершения церемонии прощания присутствующие в зале встали со своих мест, чтобы проводить гроб с телом Георгия Данелии в последний путь.

Режиссера культовых фильмов «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Кин-дза-дза!» похоронили на Новодевьичем кладбище.