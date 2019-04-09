В Пресненском суде сегодня начался громкий процесс над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым

В октябре прошлого года они стали участниками двух драк в центре Москвы. Кокорин и Мамаев частично признали свою вину. Они настаивают на том, что предварительного сговора не было, — сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Бушманов утверждает, что другой участник драки, водитель Виталий Соловчук, сам спровоцировал футболистов на конфликт.



Футболисты ожидали начала суда в следственном изоляторе. 3 апреля суд продлил арест до 25 сентября защита обжаловала это решение. Адвокаты говорят о многочисленных ошибках в материалах дела. Лишение свободы для обвиняемых по ряду статей футболистов просто нецелесообразно, — сказал в эфире «Эха» редакционный директор журнала «Форбс» Николай Усков. Уже пережитых испытаний для спортсменов уже хватает. Усков добавил, что скорее всего ненависть значительной части общества к провинившимся футболистам ослабнет. Первый заместитель Председателя комитета ГД по международным делам, олимпийская чемпиона Светлана Журова не считает процесс над футболистами показательным: Однако, считает Светлана Журова, другие известные люди, глядя на процесс над футболистами, могут сделать выводы о том, что подобное поведение не останется безнаказанным, несмотря на любые заслуги.