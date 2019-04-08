На обоих уровнях отношений между Россией и Норвегией существуют проблемы – премьер-министр Норвегии

На обоих уровнях отношений между Россией и Норвегией существуют проблемы. Такое мнение высказала в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

«Перед нашим сотрудничеством встают определенные проблемы, связанные с аннексией Крыма, ситуацией в Украине, мы бы хотели большего прогресса на Минских переговорах. Россия, безусловно, ведет себя напористо и агрессивно в ряде международных вопросов.

Другой уровень – наше двустороннее сотрудничество. Оно развивалось очень хорошо: у нас успешное сотрудничество в рамках Комиссии по рыболовству, мы работаем вместе по проблемам Севера и развиваем прямые контакты между жителями Баренцева региона. Мы бы хотели видеть более активные сотрудничество между общественными организациями, между Норвегией и России, чему отчасти мешают российские законы, в тех случаях, когда программа финансируется из Норвегии», — сказала она.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг выступила сегодня на Международном арктическом форуме в Петербурге.