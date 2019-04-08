Санкции не помешают сотрудничеству России и Норвегии по арктическим вопросам – премьер-министр Норвегии

Санкции не помешают сотрудничеству России и Норвегии по арктическим вопросам. Об этом сообщила в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

«Мы хотим продолжить совместно работать над вопросами Арктики, развивать экономическое сотрудничество между нашими странами. На этом пути есть ряд проблем: международные санкции, которые мы поддержали, тормозят это сотрудничество. Но есть и другие области, в которых мы можем продолжить работать вместе. Это, прежде всего, вопросы климата, окружающей среды, ядовитых отходов и отходов ядерной промышленности», — сказала она.

Э.Сульберг также подчеркнула, что хотела бы «подробнее обсудить проблему океанов».

«Это очень важный, глобальный вопрос для норвежского правительства. Сегодня мы видим, что океаны загрязняются, главным образом, странами Азии и Африки, но движение воды в океане приводит к тотальному загрязнению», — отметила премьер-министр.