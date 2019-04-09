Конфликт футболистов а Кокорина и Мамаева с чиновником Минпромторга Паком начался из-за корейского певца Сая

Конфликт футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновником Минпромторга Денисом Паком начался из-за корейского певца Сая. Именно с исполнителем знаменитой песни «Gangnam Style» сравнили чиновника спортсмены. Об этом сегодня рассказал в Пресненском суде свидетель по делу Кокорина и Мамаева. По словам свидетеля, Пак отреагировал нецензурным выражением, после чего один из компании футболистов ударил работника Минпромторга. Суд сегодня приступил к рассмотрению дела игроков. Сами Кокорин и Мамаев признали вину по статье о побоях, однако, настаивают на том, что невиновны по статье о хулиганстве.