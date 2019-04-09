Второе чтение законопроекта о суверенном Рунете может пройти в Госдуме уже в этот четверг

Сегодня думский комитет по информационной политике порекомендовал принять документ. По словам главы комитета Леонида Левина, вариант, который был подготовлен к решающему второму чтению, является компромиссным. Тем временем, глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал сегодня на слушаниях в комитете, что поставщик отечественного оборудования для реализации закона еще не определен. Он заверил, что принятие этого закона не повлияет на качество услуг операторов связи. Документ был внесен в думу еще в конце прошлого года и вызвал большой резонанс. Критики этого законопроекта считают, что инициатива сенаторов-единороссов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой может стать причиной катастрофического отказа работы сетей в России, а также потребует многомиллиардных расходов для крупных компаний.