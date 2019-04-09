По меньшей мере, двое военнослужащих были убиты в Судане в ходе столкновений за последние сутки

Как передает телеканал «Аль-Джазира», всего с начала обострения ситуации в столице страны Хартуме были убиты семь человек. Четвертый день в Судане проходят массовые акции протеста с требованием отставки президента Омара аль-Башира. Накануне сообщалось, что часть военнослужащих взяла протестующих под свою защиту. Поступала информация о перестрелке военных с силами безопасности. По данным «Аль-Джазиры», митинг проходит вблизи резиденции Башира, однако, президент Судана отказывается уходить в отставку. Наблюдатели говорят, что это самые ожесточенные столкновения в Судане за четыре месяца протестов.