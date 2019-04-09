На Арктическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге, российский лидер призвал другие страны соблюдать международное право, а не вмешиваться в дела других государств или накладывать санкции. Путин подчеркнул, что запретительные меры против Москвы не помешают ее планам по развитию Арктики. В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил, что санкции сохранятся, пока российское руководство не изменит позицию по тем вопросам, из-за которых они были введены.