Думский комитет по информационной политике порекомендовал принять во втором чтении законопроект о суверенном Рунете

По словам главы комитета Леонида Левина, документ должен вступить в силу уже в ноябре этого года. В свою очередь, глава Роскомнадзора Александр Жаров обещает, что качество услуг операторов связи при реализации закона не пострадает. В том же время, он подтвердил, что этот законопроект поможет бороться с запрещенными ресурсами, куда входит и мессенджер Телеграм. Почти год назад Таганский суд Москвы потребовал заблокировать доступ к этому сервису.