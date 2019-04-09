Сегодня определится второй финалист хоккейного Кубка Гагарина

О решающем матче Западной конференции между ЦСКА и СКА:

Год назад ЦСКА в споре с одноклубниками из Санкт-Петербурга для выхода в финал хватило шести матчей. На сей раз противостояние затянулось на маскимально возможные семь встреч. Москвичи все время вели по ходу серии. Питерцы – догоняли. Причем до сего дня никому из соперников не удавалось победить в гостях. Так что сегодня, в последнем матче в Москве, фаворитом является ЦСКА. Такого же мнения придерживаются букмекеры, которые оценивают шансы москвичей почти вдвое выше.

Добавим, что если в плане зрелищности и результативности финал Запада пока явно уступает Востоку, то по количеству неоднозначных судейских решений лидирует за явным преимуществом. Хочется надеяться, что в решающем матче серии арбитры не станут его главными действующими лицами.

Седьмая игра финала Западной конференции между хоккеситами ЦСКА и СКА начнется в 19.30 Трансляция на канале Матч ТВ.

Накануне первым финалистом кубка Гагарина стал Авангард, переигравший в финале Востока Салават Юлаев.