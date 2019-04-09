Удальцов рассказал «Эхо Москвы», что решил обжаловать Верховном суде свой административный надзор
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов рассказал «Эхо Москвы», что решил обжаловать Верховном суде свой административный надзор, также политик просит дать ему возможность заниматься общественной деятельностью:
Параллельно документы отправлены в Европейский суд по правам человека, добавил Сергей Удальцов.
Напомним, что в сентябре 2018 года Симоновский районный суд Москвы установил в отношении Удальцова административный надзор на 3 года, ему запрещено посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Московского региона.