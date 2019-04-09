Координатор Левого фронта Сергей Удальцов рассказал «Эхо Москвы», что решил обжаловать Верховном суде свой административный надзор, также политик просит дать ему возможность заниматься общественной деятельностью:

Параллельно документы отправлены в Европейский суд по правам человека, добавил Сергей Удальцов.

Напомним, что в сентябре 2018 года Симоновский районный суд Москвы установил в отношении Удальцова административный надзор на 3 года, ему запрещено посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Московского региона.