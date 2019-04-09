Глава инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви намерен продолжить работу в России и призывает инвесторов вкладывать деньги в российские проекты, утверждает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он посетил Калви в следственном изоляторе.

Титов надеется, что Майкла Калви освободят из СИЗО под залог. Напомню, бизнесмена и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Виновными себя они не признают.