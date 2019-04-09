Правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе. В «Мемориале» считают, что обвинение украинских военных в нарушении границы России не может рассматриваться как правомерное с точки зрения международного права, поскольку присоединение Крыма к России не признано мировых сообществом. В «Мемориале» согласны с экспертами по международному гуманитарному праву в том, что керченский инцидент является международным военным конфликтом, а задержанные украинские моряки – военнопленными, сообщает Znak.com.