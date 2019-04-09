Вступление в силу закона о Рунете будет перенесено на ноябрь этого года

Операторов обяжут пользоваться национальной доменной зоной с 2021 года. О резонансном документе – Ирина Кучеренко

Начало действия законопроекта определяют поправки ко второму чтению, пояснил председатель комитета Госдумы по

информационной политики, технологиям и связи Леонид Левин. По его словам операторов освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенной информацией при установке технических средств противодействия угрозам. Парламентарий заверил, что документ «никак не повлияет на пользователей». Все сравнения и аллегории с Китаем «некорректны и не соответствуют действительности», — подчеркнул Левин. В свою очередь глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что «поскольку закон о суверенном Рунете предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в России, очевидно, что одним из элементов этого предупреждения будет борьба, в том числе с запрещенными ресурсами», среди которых мессенджер «Телеграм». При этом Жаров заявил о готовности ведомства применять новые полномочия в диалоге с профессиональным сообществом.

Законопроект об изоляции российского сегмента интернета Госдума приняла в феврале в первом чтении. Как утверждают его авторы, он направлен на защиту устойчивой работы сети в случае возникновения угрозы из-за рубежа. Дата второго чтения пока не назначена.