Капитальный ремонт 12-ти московских театров завершится в этом году, сообщает Департамент культуры
В этом списке, в частности, Театр Эстрады, театр «Эрмитаж», Театр на Малой Бронной и другие.
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В этом списке, в частности, Театр Эстрады, театр «Эрмитаж», Театр на Малой Бронной и другие.
Закон о неуважении к власти в действии: требование удалить новости о граффити с оскорблением Путина Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским изданиям для удаления новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина. Ведомство впервые применило закон о неуважении к власти…