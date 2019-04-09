Закон об устойчивом Рунете вступит в силу в ноябре этого года — за исключением ряда норм, — сообщил журналистам глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин. Операторов обяжут пользоваться национальной доменной зоной с 1 января 2021 года. В Госдуме уверяют, что с точки зрения рядового россиянина, вступление в силу этого закона не повлияет на пользование Интернетом.



Законопроект о суверенном Рунете поможет в борьбе с запрещенными в России ресурсами, в том числе, мессендежром Телеграм, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.