Удальцов направил в Верховный суд кассационную жалобу на установленный ему административный надзор

Координатор Левого Фронта Сергей Удальцов 9 апреля направил в Верховный суд РФ кассационную жалобу на решения Симоновского районного суда, Судебной коллегии по административным делам Мосгорсуда и Президиума Мосгорсуда, которыми ему был установлен административный надзор на срок 3 года с установлением следующих ограничений. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня я направил в Верховный суд РФ кассационную жалобу на административный надзор, который был мне установлен в прошлом году — о запрете в течение трех лет посещать массовые мероприятия, митинги, демонстрации, пикеты, выезжать за пределы Московской области», — рассказал он.

В своей кассационной жалобе, по словам Удальцова, он просит отменить обжалуемые решения и прекратить производство по административному делу. По мнению Удальцова, обжалуемые судебные решения вынесены с нарушением материальных и процессуальных норм, ограничивают конституционные права на свободу слова и собраний. Подобная мера, считает политик, препятствует его общественно-политической деятельности.

«Я считаю, что грубо нарушены мои конституционные права. В своей жалобе я прошу данное административное дело прекратить, надзор мне отменить, и дать мне полноценно и нормально жить своей жизнью и заниматься общественной деятельностью», — отметил он.

Удальцов добавил, что параллельно документы по данной жалобе направлены в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). «Если Верховный суд не примет справедливого решения, значит, надежда будет только на Европейский суд. В любом случае я намерен до конца по всем инстанциям пройти этот путь, и добиваться справедливости», — заключил политик.