Игорь Чайка вместе с немецкими соинвесторами запустит в Москве производство стрелочных переводов для трамваев

Игорь Чайка, младший сын генерального прокурора, вместе с немецкими соинвесторами запустит в Москве производство стрелочных переводов для трамваев и потребностей РЖД. Это бизнес с миллиардными оборотами, — отмечает Форбс. Сейчас инвесторы подбирают площадку для завода в Москве. Он займется модернизацией стрелок, которые были установлены еще в 60-е годы. Именно на стрелочных переводах происходит большинство аварий со сходом вагонов, — отмечает издание.