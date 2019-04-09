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15:03, 09 апреля 2019

Закрытый участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро открыли досрочно

К утру власти обещают снять ограничения автомобильного движения на юго-востоке столицы.

Все восемь станций от «Волгоградского проспекта» до «Котельников» уже час как должны были открыть двери для пассажиров. По крайней мере, об этом объявил в Твиттере мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, компенсационные маршруты продолжат работать до ночи. После этого начнут снимать ограничения для машин. Завтра утром Волгоградский и Рязанский проспекты заработают в штатном режиме, уточняется на сайте мэрии. В столичном департаменте транспорта поблагодарили москвичей за терпение и понимание при закрытии самой востребованной линии московского метро.

Участок «фиолетовой» ветки закрывался 6 апреля в связи с прокладкой тоннеля новой, Некрасовской линии подземки под действующей
Таганской-Краснопресненской линией. Для перевозки пассажиров было задействовано 600 автобусов. Чтобы обеспечить их приоритетный проезд, пришлось менять схему движения транспорта, проезд по ряду улиц в эти дни и вовсе был закрыт. Это вызвало настоящий коллапс. Автомобилисты часами стояли в пробках. Время на поездку в общественном транспорте тоже в разы увеличилось.

Изначально планировалось возобновить движение в обычном режиме только к утру четверга.



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