В интернете появилась база данных пациентов «скорой помощи» в Подмосковье

В открытом доступе оказались имена, адреса вызовов, телефоны звонивших и описания состояния пациента на момент прибытия бригады, — сообщает РБК. В компании Group-IВ пояснили, что утечка произошла через систему управления базами данных MongoDВ, которая находилась практически в открытом доступе и не требовала авторизации или других настроек безопасности. Публикацию базы приписывают украинским хакерам. В Минздраве Московской области ситуацию пока не прокомментировали.