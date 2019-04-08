Сенатор Владимир Лукин отозвал законопроект об ограничениях на фото— и видеосъемку на избирательных участках. Как сказал Лукин «Эху», он не отказался от законопроекта, но необходима его доработка.

Лукин предлагал дополнить статью 30 федерального закона новым пунктом, где было сказано, что журналисты могут производить фото— и видеосъемку на избирательных участках только с того места, которое будет определено председателем участковой избирательной комиссии. Ранее такие ограничения касались только наблюдателей.