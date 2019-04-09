Суд по делу «Седьмой студии» пригласил экспертов из списка защиты для проведения новой экспертизы. На этом настаивали адвокаты фигурантов дела.

Мещанский суд столицы начал обзванивать экспертов из списка, представленного защитой обвиняемых по делу «Седьмой студии». Об этом порталу «МБХ Медиа» рассказали источники в суде. Гендиректор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина также подтвердила, что ее позвали принять участие в экспертизе. Когда она состоится, пока неизвестно.

Речь идет о социо-искусствоведческом блоке экспертизы. В начале февраля с инициативой провести ее заново выступила защита фигурантов. По мнению адвокатов, процедуру необходимо провести с привлечением известных специалистов и театральных деятелей. Кроме того, защита настаивает и на проведении финансово-экономического анализа в российском Федеральном Центре Экспертизы при Министерстве юстиции. Результаты предыдущей экспертизы адвокаты просили исключить из материалов дела, поскольку она была назначена без их ведома и защита не смогла задать специалистам свои вопросы.

Накануне Мосгорсуд решил смягчить меру пресечениям трем фигурантам дела «Седьмой студии» — Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум. Вместо домашнего ареста они оказались под подпиской о невыезде.