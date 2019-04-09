Ситуацией с хищениями в Роскосмосе и Ростехе занимаются правоохранительные органы

Работа системообразующих предприятий находится под их пристальным вниманием, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он дал понять, что Кремль не связывает нарушения в Роскосмосе с деятельностью Дмитрии Рогозина. Рогозин возглавляет Роскосмос чуть больше года, напомнил Песков.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что в 2018 году в Ростехе и Роскосмосе похитили более полутора миллиардов рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших вооружений.