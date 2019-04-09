Мещанский суд пригласил экспертов из списка защиты по делу «Седьмой студии» для проведения новой экспертизы, сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на источники в суде. Эту информацию подтвердила и генеральный директор театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина. Ей тоже звонили с просьбой принять участие в экспертизе. Когда она состоится, пока неизвестно.

Накануне Мосгорсуд изменил меру пресечения трем фигурантам дела – Кириллу Серебренникову, Софье Апфельбаум и Юрию Итину. Они освобождены под подписку о невыезде.