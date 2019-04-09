Мещанский суд пригласил экспертов из списка защиты по делу «Седьмой студии» для проведения новой экспертизы
Мещанский суд пригласил экспертов из списка защиты по делу «Седьмой студии» для проведения новой экспертизы, сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на источники в суде. Эту информацию подтвердила и генеральный директор театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина. Ей тоже звонили с просьбой принять участие в экспертизе. Когда она состоится, пока неизвестно.
Накануне Мосгорсуд изменил меру пресечения трем фигурантам дела – Кириллу Серебренникову, Софье Апфельбаум и Юрию Итину. Они освобождены под подписку о невыезде.