В Израиле проходят парламентские выборы

Главный вопрос проходящих сегодня в Израиле парламентских выборов, который обсуждают местные и мировые аналитики, — сможет ли нынешний премьер Биньямин Нетаньяху – уже в пятый раз — сохранить свой пост.

Основной соперник Нетаньяху, бывший руководитель генштаба израильской Армии, Бени Ганц, возглавляющий политический блок «Бело-синие» (по цветам государственного флага) пользуется уважением избирателей Израиля, где особенно высоко ценят военную службу, отмечает обозреватель сайта Евроньюз. Пока большинство обозревателей сходятся в том что ни одному из лидеров гонки не удастся урегулировать палестино-израильский конфликт, и что израильтян на выборах в Кнессет будут интересовать не столько внешнеполитические успехи действующего премьера, чьи позиции несколько ослаблены очередным коррупционным скандалом, сколько внутренняя ситуация в стране. Как сообщает 9-й канал израильского телевидения, на 10 часов по иерусалимскому времени в стране проголосовало около 13 процентов избирателей, что несколько меньше, чем четыре года назад. По информации нескольких СМИ, представители партии Ликуд установили более тысячи камер на участках, где голосуют арабоязычные граждане — из опасений фальсификации итогов голосования.

Проезд в общественном транспорте на ряде междугородних направлений в Израиле сегодня будет бесплатным. Избирательные участки закрываются в 22 часа.