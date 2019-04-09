В Москве простились с народным артистом СССР, режиссером Георгием Данелией

Он скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. Траурная церемония состоялась в Доме кино.

«Георгий Данелия делал кино про людей и для людей. Они пришли проститься с ним, но не с его фильмами», — такие слова произнес Продюсер Сергей Сельянов, он был среди тех, кто сегодня пришел отдать дань уважения легендарному режиссеру. В Дом кино также пришли коллеги Данелии, известные артисты, актеры, сыгравшие в его фильмах, деятели культуры, российские чиновники, грузинские политики и, конечно, многочисленные поклонники его картин. Людей было так много, что очередь в просторный зал Дома кино, выстроилась с первого этажа, запускали всех постепенно. Гроб в центре сцены, вокруг него солдаты почетного караула, позади венки, а на огромном экране портрет Георгия Николаевича он стоит вполоборота с поднятой рукой, будто прощаясь с присутствующими.

Одним из первых, кто выступил с речью, был актер Евгений Стеблов. Он рассказал, что Данелия был для него абсолютным авторитетом в кино, и работать с ним было удивительной удачей. По словам Стеблова, Георгий Данелия не любил когда его называли комедиографом. Его друзья рассказали, что он не переставал работать – последний сценарий режиссер написал в январе. Коллеги Данелии также говорили о масштабе его личности, называли его великим художником и подчеркивали, что его вклад в кинематограф бесценен. Всю церемонию из динамиков звучала запись песни «Друзей теряют только раз» в исполнении самого Георгия Данелии.

Режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с Олегом Табаковым и Станиславом Говорухиным. Известность ему принесли такие фильмы, как «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон», «Афоня», «Кин-дза-дза!» и многие другие.