Медиаменеджер Демьян Кудрявцев ведёт переговоры о продаже газеты «Ведомости» с бизнесменом Алексеем Голубовичем, основателем компании «Арбат Кэпител». Как пишет «Коммерсантъ», по одним данным, сделка была практически согласована ещё месяц назад, по другим – конкретных договорённостей пока нет.

Алексей Голубович в своё время был топ-менеджером компании ЮКОС. Он сотрудничал со следствием, а на суде выступал свидетелем обвинения.