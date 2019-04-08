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Эксклюзив Эха 14:04, 09 апреля 2019

ЕСПЧ человека обязал Россию выплатить Навальному более 20 тысяч евро за домашний арест по делу «Ив Роше»

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Алексею Навальному более 20 тысяч евро за десятимесячный домашний арест по делу «Ив Роше».

Это решение уникально и создает прецедент относительно данной меры пресечения в России, сказала «Эху» адвокат Ольга Михайлова.
«Суд признал, что во время домашнего ареста было нарушено право на свободу выражения мнения, поскольку Алексею Навальному было запрещено и общаться с людьми, и пользоваться интернетом, выступать, и комментировать материал своего уголовного дела», — отметила адвокат. Михайлова добавила, что данное решение впервые принято ЕСПЧ в отношении РФ по мере пресечения, связанной с домашним арестом, и является прецедентом.

В Кремле назвали решение Страсбургского суда неожиданным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, с ним, по сути, вряд ли можно согласиться. Он сказал, что заниматься этими вопросами должен Минюст.



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