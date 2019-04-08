В Пресненском суде Москвы сегодня должно начаться заседание по делу против Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы сегодня должно начаться заседание по делу против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Их вместе с еще двумя фигурантами обвиняют в нанесении побоев и хулиганстве.

Первое рассмотрение дела футболистов петербургского «Зенита» и клуба «Краснодар» по существу затянулось на пару часов. Причина такой длительной задержки неизвестна, хотя Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также Павла Мамаева и Александра Протасовицкого доставили в суд на автозаке вовремя. В самом здании Пресненского суда собралось несколько десятков журналистов. Они выстраивались в полукруг радиусом примерно в 10 метров на втором этаже перед кабинетом, где должен начаться процесс. Адвокаты же подсудимых и их родственники ждали на первом этаже за столом. Братья Кокорины, а также Мамаев и Протасовицкий вошли в зал суда, проигнорировав все вопросы журналистов. Они не пытались шутить или улыбаться и выглядели серьезными. В зал суда уже вошла и прокурор по этому делу Светлана Тарасова. Она находится в сопровождении троих представителей ОМОНа под госзащитой, но с каким делом это связано, не уточняется. При этом в феврале сообщалось, что прокурор получала угрозы в свой адрес. В прошлом году Тарасова представляла гособвинение по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

На прошлой неделе братьям Кокориным, Мамаеву и Протасовицкому продлили арест до конца сентября.

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова подала апелляцию на продление ему ареста. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Она добавила, что судебное заседание будет полностью посвящено оглашению обвинительного заключения и опросу потерпевших. По ее словам, защита планирует доказать, что 213 статья («хулиганство») в рамках данного дела применена неверно. Аналогичные апелляции подали адвокаты других обвиняемых в рамках этого уголовного дела.

Процесс над футболистами нельзя назвать показательным, считает депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. Впрочем, по словам Журовой, многие известные люди, наблюдая за процессом, сделают вывод, что подобное поведение не останется безнаказанным, несмотря на все заслуги.