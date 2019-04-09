Гендиректор Твиттера Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере 140 центов

Это соответствует количеству допустимых знаков в одном твите, которое долгое время было установлено в социальной сети. Сейчас количество символов увеличено до 280. Повлияет ли это на зарплату Дорси, не уточняется.

В течение многих лет он отказывался от выплат, бонусов и премий, чтобы показать свою веру в потенциал компании, отмечает Bloomberg. Форбс оценивает состояние Дорси в 5 миллиардов долларов. Он занимает 343-е место в списке богатейших людей планеты.