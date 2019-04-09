Дарига Назарбаева не планирует участвовать в досрочных президентских выборах

Дарига Назарбаева – спикер сената и дочь бывшего прзеидента Казахстана Нурсултана Назарбаева – не планирует участвовать в досрочных президентских выборах. Об этом местному изданию Теngri News заявила ее помощница Сауле Мустафаева. Сегодня Касым Жомарт Токаев, занимающий пост президента Казахстана, назначил досрочные выборы на 9 июня. По закону, следующие выборы в Казахстане должны были пройти весной 2020 года и до этого момента Токаев мог занимать президентских пост.