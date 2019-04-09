Ущерб от коррупции в России по итогам 2018 года превысил 65 миллиардов рублей, говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки. Как следует из документа, более полутора миллиардов рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, похитили на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха. По данным Генпрокуратуры, вдвое выросло количество коррумпированных силовиков. В процентном соотношении больше всего коррупционеров в Федеральной службе безопасности, на втором месте – Следственный комитет.