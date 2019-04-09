В Россию в прошлом году приехали около 125 тысяч мигрантов. Это самый низкий показатель за весь постсоветский период, говорится в докладе Института социального анализа и прогнозирования.

Отмечается, что в 2018 году миграция компенсировала естественную убыль населения России только на 57%. В 2017 году миграционного прироста хватило на полную компенсацию потерь и обеспечение небольшого роста населения страны, отмечают эксперты.

Приток мигрантов сократился почти из всех стран. Больше всего – из Узбекистана и Украины, которые ранее были крупнейшими миграционными донорами России.