8 станций «фиолетовой» Таганско-Краснопресненской линии московского метро откроются досрочно – с 14:00 сегодняшнего дня, объявил мэр Собянин. При этом компенсационные маршруты продолжат работать до ночи. Станции закрывались в связи с прокладкой тоннеля новой, Некрасовской линии. Открыть их планировалось только 11 апреля. В связи с работой компенсационных автобусных маршрутов на юго-востоке Москвы вводились масштабные ограничения для другого автотранспорта.