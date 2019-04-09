Сегодня в Азербайджане завершается шахматный мемориал Вугара Гашимова

Турнир с участием десяти ведущих гроссмейстеров планеты проходит в Шамхире уже в шестой раз. Трижды его победителем оказывался Магнус Карлсен. Стал сильнейшим норвежский гроссмейстер и на сей раз. Причем, гарантировал себе победу семпион мира еще за тур до завершения Мемориала. Вчера Карлсен играл черными против Сергея Карякина, добился красивой победы, набрал 6 очков и стал недосягаем для соперников.

А вот борьба за второе место будет идти до последнего. Перед заключительным туром по 4,5 балла имеют Карякин, еще один россиянин Александр Грищук и Дин Лежен из Китая. Призовой фонд соревнований составляет 100 тыс евро.

Турнир посвящен памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга.