Дочь Нурсултана Назарбаева отказалась от участия в выборах президента Казахстана

Ранее сегодня стало известно, что внеочередное голосование назначено на 9 июня.

Дарига Назарбаева, с недавних пор занимающая кресло спикера сената Казахстана, не собирается баллотироваться в президенты. Об этом изданию Tengrinews рассказала ее помощница Сауле Мустафаева. После того, как Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, его дочь называли одним из вероятных кандидатов на следующих выборах.

О том, что досрочное голосование будет проведено 9 июня, сегодня сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает «Интерфакс». По закону он мог занимать эту должность до весны 2020 года, но высказался за внеочередные выборы. По словам главы государства, это поможет «снять любую неопределенность и подтвердить стабильность внутренней и внешней политики». Решение о проведении досрочного голосования было согласовано с Назарбаевым, который после отставки сохранил часть полномочий и титул «лидера нации».

О готовности участвовать в выборах президента уже заявил глава Компартии Казахстана Айкын Конуров.