Сенатор Владимир Лукин решил отозвать законопроект об ограничении на фото— и видеосъёмку на избирательных участках. Он сообщил «Эху», что инициатива нуждается в корректировке. Ранее Лукин предлагал дать право председателю избиркома определять место для таких съёмок.

По данным Znak.com, сенатор отозвал свой проект ещё до рассмотрения его в Госдуме после того, как провёл совещание с представителями движения «Голос», «Партии перемен» и «Яблока».