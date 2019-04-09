ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному более 22 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу Алексея Навального по «делу Ив Роше», признав это дело политическим, и то, что права оппозиционера были нарушены. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ольга Михайлова. «Это решение уникально для России, поскольку впервые Европейский суд признал нарушения при домашнем аресте в отношении дел против Российской Федерации. В данном деле Европейский суд принял решение о том, что весь период содержания А.Навального под домашним арестом по так называемому «делу Ив Роше» был незаконным, произвольным. Были нарушены его права, и лишение свободы являлось абсолютно незаконным.

Кроме того, добавила Михайлова, Европейский суд признал нарушение статьи 18 Европейской конвенции, которая определяет пределы ограничения прав. «ЕСПЧ указал, что все это было сделано — содержание Алексея Навального под домашним арестом — исключительно по политическим мотивам. Суд признал, что во время домашнего ареста было нарушено право на свободу выражения мнения, поскольку Алексею Навальному было запрещено и общаться с людьми, и пользоваться интернетом, выступать, и комментировать материал своего уголовного дела», — отметила адвокат.

Михайлова добавила, что данное решение впервые принято ЕСПЧ в отношении РФ по мере пресечения, связанной с домашним арестом, и является прецедентом. «Это, безусловно, прецедент, поскольку это впервые Европейский суд высказал свою позицию относительного домашнего ареста в Российской Федерации. Я думаю, что это решение будет полезно для всех лиц, которые содержатся под домашним арестом и в настоящее время, и те, которые содержались до этого», — заключила она.

По решению суда Навальному присуждено 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации и 2,5 тысячи евро адвокату в качестве компенсации судебных издержек.