Сегодня пройдут первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги Чемпионов

В программе сегодняшнего дня – две встречи. И обе пройдут в Англии. «Ливерпуль» будет принимать португальский «Порту» и является явным фаворитом пары. Интер сено, что год назад соперники играли на стадии 1\8 финала. И тогда мерсисайдцы уверенно победили по сумме двух встреч.

Сегодня португальцам может помочь только то, что Ливерпуль ведет отчаянную борьбу за титул в английской Премьер-Лиге. Которого у «красных» не было почти три десятилетия. Очевидно, что приоритеты в такой ситуации расставить крайне тяжело.

Вторая пара дня — чисто английская. Главный конкурент «Ливерпуля» в чемпионской гонке «Манчестер Сити» и идущий в Премьер Лиге третьим «Тоттенхэм». Впрочем, отставание шпор от лидирующего дуэта столь велико, что подопечные Маурисио Поччетино вполне могут бросить все силы на борьбу.

Канал Матч ТВ покажет встречу «Ливерпуль» – «Порту», начиная с 22 часов. Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» можно будет посмотреть в записи в час десять.