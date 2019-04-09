В парламенте Украины создано межфракционное объединение «За следующего президента Зеленского». Об этом объявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Зеленский баллотируется на пост президента от партии «Слуга народа». В парламенте и на уровне местных советов она пока не представлена. После вступления Зеленского в президентскую гонку рейтинг партии резко повысился и сейчас он составляет почти 25 процентов.

Выборы Верховной рады должны состояться в октябре.