В Краснодаре проходят обыски у активистов «Открытой России» и в офисе «Экологической вахты по Северному Кавказу»

По предварительным данным, в отношении детского хирурга, координатора регионального отделения «Открытой России» Яны Антоновой возбуждено уголовное дело о «нежелательной» организации. Об этом пишут краснодарские издания «Ясно» и «Обзор». «МБХ-Медиа» напоминает, что в январе Антонову оштрафовали за видеоролик о нехватке школ в регионе, в котором присутствовала символика «Открытой России». Накануне ее задержали за пикет у мэрии в поддержку адвоката Михаила Беньяша. Сейчас с активисткой нет связи, рассказал политик Андрей Пивоваров.

Утром ОМОН и люди в масках также пришли в офис «Экологической вахте», рассказал активист Виктор Чириков со ссылкой на коллегу, которая смогла оттуда убежать. По данным адвоката Алексея Аванесяна, обыски связаны с делом Антоновой, а не с работой организации: «Она якобы там была в гостях или ночевала». Кроме того, как пишут местные издания, в рамках этого дела правоохранители нагрянули к члену совета регионального отделения «Открытой России» Леониду Запрудину.

Если информация об Антоновой подтвердится, это будет уже третье дело с начала года, расследуемое по статье о «нежелательной организации» в отношении активистов «Открытой России».