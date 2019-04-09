В Москве прощаются с Георгием Данелией
В Москве прощаются с Георгием Данелией. Режиссёр скончался 4 апреля на 89 году жизни. Похороны Георгия Данелии состоятся на Новодевичьем кладбище.
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В Москве прощаются с Георгием Данелией. Режиссёр скончался 4 апреля на 89 году жизни. Похороны Георгия Данелии состоятся на Новодевичьем кладбище.
Закон о неуважении к власти в действии: требование удалить новости о граффити с оскорблением Путина Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским изданиям для удаления новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина. Ведомство впервые применило закон о неуважении к власти…