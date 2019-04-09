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12:00, 09 апреля 2019

В Москве прощаются с Георгием Данелией

В Москве прощаются с Георгием Данелией. Режиссёр скончался 4 апреля на 89 году жизни. Похороны Георгия Данелии состоятся на Новодевичьем кладбище.



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