В Краснодаре правоохранительные органы пришли с обысками к координатору регионального отделения «Открытой России» Яне Антоновой. Как сообщает МБХ-медиа, её обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации. На сей раз речь идёт об уголовном преследовании. Если информация подтвердится, то это будет уже третье дело, расследуемое по этой статье в отношении активистов «Открытой России».