Хоккейный клуб «Авангард» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Противостояние омичей с «Салават Юлаевым» на Востоке стало настоящим украшением сезона.

Этот серия – лучшая иллюстрация того, зачем вообще нужна КХЛ. Запредельная концентрация эмоций, беспощадная рубка до самой последней секунды. Хвалебных эпитетов в отношении лучших команд Восточной Конференции коллеги журналисты и простые болельщики не жалели. А еще были единодушны в том, что это противостояние было достойно финала. «Салават» в итоге сделал все что мог, их голкипер Юха Метсола творил в раме настоящие чудеса и наверняка станет лучшим вратарем сезона. И не вина уфимцев, что «Авангард» в итоге сделал чуть больше. В шестом матче все решилось в третьем овертайме. Единственную за почти 110 минут игры шайбу забросил защитник «Аванграда» Алексей Бондарев, который и вывел свою команду в финал кубка Гагарина.

Сегодня станет известен соперник «Аванграда» в финале. Седьмой матч между ЦСКА и СКА пройдет в Москве.